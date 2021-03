Bürgerschaft debattiert über Klimaschutz und Corona Stand: 24.03.2021 07:13 Uhr Die Hamburgischen Bürgerschaft beschäftigt sich auch heute mit dem Thema Corona. Zuvor geht es in der Aktuellen Stunde jedoch um den Klimaschutz.

Wenige Tage nach dem globalen Klimastreik von "Fridays for Future" hat die Fraktion der Grünen den Kampf gegen die Erderwärmung und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zur Debatte angemeldet. Zweites Thema sind auf Antrag der CDU die Anti-Corona-Maßnahmen in den Hamburger Schulen wie Tests, Luftfilter und Digitalisierung. "Schüler, Lehrer und Eltern dürfen nicht Opfer verfehlter Corona-Politik werden", meint die größte Oppositionsfraktion. Zudem werden sich die Abgeordneten unter anderem mit den jüngsten Corona-Eindämmungsverordnungen des rot-grünen Senats befassen.

Linke für Corona-Guides in ärmeren Stadtteilen

Auch über einen Vorschlag der Linken soll abgestimmt werden. Sie will arme Menschen besser vor dem Coronavirus schützen, und zwar mithilfe sogenannter Corona-Guides. Diese sollen in den ärmeren Stadtteilen unterwegs sein und dort Aufklärungsarbeit betreiben - und das am besten in möglichst Sprachen. Denn dort ist die Zahl der Ansteckungen höher, als in besser gestellten Stadtteilen. Als Gründe gelten unter anderem enge Wohnverhältnisse und Berufe, die nicht im Homeoffice erledigt werden können.

