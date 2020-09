Stand: 02.09.2020 09:26 Uhr - NDR 90,3

Bürgerschaft debattiert über Corona und Café Seeterrassen

In der Hamburgischen Bürgerschaft geht es heute einmal mehr um die Corona-Pandemie, aber auch um Flüchtlinge und den geplanten Abriss des Cafés Seeterrassen. SPD und Grünen fordern den Senat auf, ein attraktives Angebot zu schaffen, das Besuchern dauerhaft offen steht. Bei der wirtschaftlichen Prüfung soll demnach auch geguckt werden, ob der jetzige Pavillon vielleicht doch erhalten werden kann. Das fordert auch die CDU-Bürgerschaftsfraktion. Sie kritisiert, dass die Restaurierung des Restaurants nicht gründlich genug geprüft worden sei.

Ab 13.30 Uhr: Livestream aus der Bürgerschaft In der Hamburgischen Bürgerschaft geht es heute um den Wohnungsmarkt, Flüchtlinge und einmal mehr um die Corona-Pandemie. NDR.de überträgt die Debatte ab 13.30 Uhr live.

Wohnungsmarkt ein Thema

Auf Antrag der Linken geht es heute auch um den Wohnungsmarkt. Noch bis zum 19. Oktober sammeln in der Hansestadt zwei Volksinitiativen Unterschriften unter dem Motto "Keine Profite mit Boden & Miete". Sie wollen erreichen, dass der Verkauf städtischer Flächen unterbunden und der Bau preisgünstiger Wohnungen angekurbelt werden. Grundstücke der Stadt sollten grundsätzlich nur noch im Rahmen des Erbbaurechts vergeben werden.

Kurzarbeitergeld und Corona-Demos

Im Anschluss möchte die AfD in der Aktuellen Stunde über die Flüchtlingspolitik und den "Wir schaffen das"-Satz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sprechen. Die SPD wiederum macht die Verlängerung des Kurzarbeitergelds und der Corona-Hilfsmaßnahmen zum Thema. Die Grünen haben eine Aussprache zu "Corona-Demos: Demokratie muss vor Rechtsextremismus und Verschwörungsfanatismus geschützt werden" angemeldet.

Weitere Themen sind die Forderung der Linken nach einer wissenschaftlichen Studie zu "Racial Profiling" in Hamburg, die Forderung der AfD nach einer Meldepflicht für extremistische Tendenzen in Moscheen sowie Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise an den Hochschulen. Daneben drehen sich die Beratungen um den neuen Medienstaatsvertrag mit neuen Regeln für Online-Plattformen.

