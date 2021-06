Bürgerschaft debattiert über Corona-Maßnahmen Stand: 02.06.2021 07:42 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich heute einmal mehr mit den Folgen der Corona-Pandemie. Es geht vor allem um die vom rot-grünen Senat zuletzt beschlossenen Lockerungen bei den Corona-Auflagen.

So darf angesichts niedriger Corona-Zahlen unter anderem ab dem Wochenende die Innengastronomie wieder öffnen. NDR.de überträgt die Aktuelle Stunde ab 13.30 Uhr auf dieser Seite per Livestream.

Fortsetzung der Haushaltsberatungen

Im Anschluss an die Corona-Debatte wollen die Abgeordneten ihre dreitägigen Haushaltsberatungen fortsetzen. Gestartet waren sie am Dienstag, endgültig verabschiedet werden soll der Doppelhaushalt 2021/22 am Donnerstag.

