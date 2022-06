Bürgerschaft debattiert über Bundeswehr-Paket und Bildungspläne Stand: 01.06.2022 09:56 Uhr In der Hamburgischen Bürgerschaft geht es heute unter anderem um die Aufrüstung Deutschlands und die Bildungspläne des Schulsenators.

Die Hamburger CDU will über die Bildungspläne für die Schulen der Stadt diskutieren. Diese werden gerade überarbeitet und seit März öffentlich diskutiert. Die Schulbehörde setzt mehr auf schriftliche Leistungen, Klausuren sollen künftig 50 Prozent der Note ausmachen. Bislang gilt: 40 Prozent schriftlich und 60 mündlich. An dieser Bewertung will die CDU festhalten. Mehr Klausuren seien nicht zukunftsweisend, meint Birgt Stöver, schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion. Sie will dagegen mehr moderne Prüfungsformate. Diese seien während der Corona-Pandemie in den Schulen mit dem digitalen Lernen eingeübt worden. Auch seien verbindliche Lerninhalte in den Bildungsplänen in der Oberstufe überfrachtet. Die Elternkammer fordert, den laufenden Prozess zu stoppen und Betroffene sowie Experten besser zu beteiligen.

Weitere Informationen Die Bürgerschaftssitzung im Livestream Die Debatten in der Hamburgischen Bürgerschaft werden direkt aus dem Plenum im Internet übertragen. Die Sitzungen beginnen um 13.30 Uhr. extern

Linke gegen Bundeswehr-Paket der Bundesregierung

In der Aktuellen Stunde der Bürgerschaft soll es unter anderem auch um das Sondervermögen für eine bessere Ausstattung der Bundeswehr gehen. Die Linken fordern, dass sich der Hamburger Senat gegen das 100-Milliarden-Euro-Paket und die "gigantische Aufrüstung" der Bundesregierung stellen müsse. Die Ampel-Koalition in Berlin hatte sich am späten Sonntagabend mit der Union auf die gesetzlichen Grundlagen für das geplante Sondervermögen geeinigt.

Ein Meldeportal für Hate Speech?

Die AfD wiederum möchte über den Umgang mit Flüchtlingen sprechen und hat ihren Antrag mit "Rot-grüne Abschiebungsverweigerung sofort beenden - konsequentes Abschieben jetzt" überschrieben. Die SPD will sich in der Aktuellen Stunde mit dem neuen Campus für berufliche Bildung befassen, der Grünen-Koalitionspartner mit einem bundesweiten Meldeportal gegen Hatespeech im Internet.

AUDIO: Bürgerschaft debattiert Bildungspläne (1 Min) Bürgerschaft debattiert Bildungspläne (1 Min)

Elphi-Plaza und 8. Mai als Gedenktag

In den Debatten der Bürgerschaft soll es anschließend unter anderem um den Umgang mit queerfeindlicher Gewalt in Hamburg und den möglicherweise bald nicht mehr kostenfreien Besuch der Elbphilharmonie-Plaza gehen. Außerdem will das Parlament auf Antrag der rot-grünen Koalition und der CDU den 8. Mai zu einem offiziellen Gedenktag machen - was aber nicht heißt, dass dieser Tag dann arbeitsfrei sein wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.06.2022 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburgische Bürgerschaft