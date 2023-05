Bürgerschaft debattiert über Bildung und Aufnahme Geflüchteter Stand: 10.05.2023 06:38 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft debattiert heute über den steigenden Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern und die Aufnahme von Geflüchteten.

Die SPD meldete das Bildungsthema unter dem Titel "Zukunftsfähige Schulen: Hamburg sichert gute Bildung mit mehr Referendariatsplätzen, gerechter Besoldung und qualifiziertem Quereinstieg" zur Aktuellen Stunde an. Anschließend soll es auf Antrag des grünen Koalitionspartners - parallel zum Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern in Berlin - um das Thema "Der Bund steht mit in der Verantwortung: Die Aufnahme und Integration von Geflüchteten ist eine gemeinsame Aufgabe" gehen.

Städtepartnerschaft in Israel und Tanzverbot an Karfreitag

Im weiteren Sitzungsverlauf steht eine von der CDU geforderte Städtepartnerschaft Hamburgs mit einer Stadt in Israel auf der Tagesordnung. Die Linke will über eine "zeitgemäße Aktualisierung der Feiertagsschutzverordnung" von 1957 diskutieren. Hintergrund ist das sogenannte Tanzverbot, das am vergangenen Karfreitag von der Polizei durchgesetzt worden war.

Zudem beantragte die AfD eine Debatte unter dem Titel "Wohnen mit bezahlbarer Energie und günstigen Heizungen – keine kalte Enteignung – keine Eingriffe in die Privatsphäre der Bürger".

