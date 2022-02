Bürgerschaft befasst sich mit Industrie und Klimazielen Stand: 02.02.2022 08:09 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich heute mit dem Wandel der Industrie vor dem Hintergrund der Klimaziele.

Die CDU hat das Thema für die Aktuelle Stunde angemeldet und will den Strukturwandel im Sinne einer starken Industrie in Hamburg gestalten. Als zweites Thema fordert die Linksfraktion einen Neustart für die Erinnerungskultur im Stadthaus: Hamburg brauche einen Gedenk- und Lernort für die Verbrechen des Nationalsozialismus sowie für die Opfer und den Widerstand.

Auch Corona-Politik ist Thema

Im Anschluss an die Aktuelle Stunde geht es unter anderem um die Corona-Eindämmungsverordnungen des Senats, die Anbindung von Neubauprojekten an den Nahverkehr, die Verlängerung der Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Auswirkungen an den Hochschulen und das Werbeverbot für Abtreibungen.

