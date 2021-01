Bürgerschaft befasst sich mit Haushalt und Corona-Lockdown Stand: 13.01.2021 08:46 Uhr In der Hamburgischen Bürgerschaft geht es heute zunächst um den verlängerten und verschärften Corona-Lockdown und danach um den nächsten Doppel-Haushalt.

Investieren gegen die Folgen der Corona-Pandemie und gleichzeitig den Klimaschutz und die Mobilitätswende vorantreiben: Hamburgs Senat hat sich im Haushalt für die kommenden zwei Jahre viel vorgenommen.

Bis 2024 laut Rechnungshof 8,8 Milliarden Euro

In der Krise sei sparen der falsche Weg - da sind sich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und sein Finanzsenator Andreas Dressel (beide SPD) einig. Bis 2024 stehen laut Rechnungshof 8,8 Milliarden Euro an neuen Krediten - also an neuen Schulden - an. Gleichzeitig muss der Senat mit weniger Steuereinnahmen kalkulieren. Erst 2024, so die Erwartungen, kann Hamburg wieder mit dem Vor-Corona-Niveau rechnen. Ab 2025 müssen all die Notkredite dann zurückgezahlt werden.

Bereits vorab hatte Hamburgs Rechnungshof angemahnt, dass alle Corona-Notfalltöpfe auch nur für Projekte verwendet werden sollen, die tatsächlich mit der Pandemie zu tun haben.

Im Juni soll neuer Haushalt verabschiedet werden

Endgültig verabschiedet werden soll der neue Haushalt im Juni. Bis dahin arbeitet die Stadt mit einem Vorab-Haushaltsplan, für den die Bürgerschaft in Einzelfällen Geld bewilligt.

Weitere Themen der Bürgerschaft sind unter anderem die Digitalisierung der Schulen, Unterstützung für die Kitas, Femizide - also die Ermordung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts - in Hamburg und die Barrierefreiheit in Krankenhäusern.

