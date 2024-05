Bürgerschaft: Schlagabtausch zur Islamisten-Demos in Hamburg

Stand: 15.05.2024 15:23 Uhr

In der Bürgerschaft haben die Abgeordneten am Mittwoch über die von Islamisten organisierten Demonstrationen in Hamburg debattiert. Zuletzt hatten sich bei einer Kundgebung des Netzwerks "Muslim interaktiv" rund 2.300 Menschen in St. Georg versammelt.