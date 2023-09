Bürgerschaft: Kritik von der Opposition beim Klimaschutz Stand: 13.09.2023 15:49 Uhr Am Mittwoch befasste sich die Hamburgische Bürgersschaft in einer Aktuellen Stunde mit dem Klimaschutz. Die Grünen hatten die Debatte angemeldet und lobten die Beschlüsse der Ampel-Koalition in Berlin, genauso wie die eigene Klima-Politik in Hamburg. Kritik kam von den Oppositionsparteien.

Die Entscheidungen bewirkten wenig fürs Klima und hätten die Menschen nicht im Blick, sagte Anke Frieling von der CDU. Sie fragte, wie die Grünen darauf kämen, dass die Klima-Politik ein wichtiger Schritt in eine sozialgerechte Zukunft sei. "Energie ist teurer geworden. Das schlägt sich in jedem einzelnen Produktpreis nieder", so Frieling.

AfD gegen geplante Solar- und Gründachpflicht

Die AfD kritisierte die in Hamburg geplante Solar- und Gründachpflicht. Sie sei verordnete Wohlstandsvernichtung. Hamburgs grüner Umweltsenator Jens Kerstan hielt dagegen: "Wir werden mit dieser Vorlage auch wieder klima- und rechtspolitische Geschichte schreiben." Die kombinierte Grün- und Solardachpflicht sei etwas einmaliges in Deutschland, dass es nirgendwo anders gebe.

Kerstan: Klimaschutz gemeinsam anpacken

Das Extremwetter dieses Sommers zeige laut Kerstan, dass etwas ins Rutschen kommt. Er forderte die Opposition auf, die Herausforderung Klimaschutz gemeinsam anzupacken.

CDU will über Cannabis-Legalisierung debattieren

Die CDU-Opposition will ebenfalls in einer Aktuellen Stunde über die Drogenpolitik debattieren und warnt vor der geplanten Legalisierung von Cannabis. Ein vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachter Gesetzentwurf sieht vor, Cannabis Anfang 2024 von der Liste der verbotenen Substanzen zu streichen. Für Volljährige ab 18 Jahre soll der Besitz von 25 Gramm erlaubt werden. Privat sollen maximal drei Pflanzen angebaut werden dürfen. In Cannabis-Clubs sollen Vereinsmitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen und gegenseitig abgeben dürfen. Die CDU-Opposition in Hamburg warnt dagegen: "Keine gefährlichen Drogenexperimente - Legalisierung von Cannabis stoppen!"

Weitere Themen der Bürgerschaftssitzung sind die Schulen, Privatjets am Hamburger Flughafen und das Staatsangehörigkeitsrecht.

