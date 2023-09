Bürgerschaft: Heute Debatte über Klimaschutz und Drogenpolitik Stand: 13.09.2023 06:43 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde mit dem Klimaschutz. Außerdem soll es um Drogenpolitik gehen.

Die in Hamburg mitregierenden Grünen sehen die Stadt bei der Abkehr von fossilen Brennstoffen auf einem guten Weg. Entsprechend haben sie ihren Antrag für die Aktuelle Stunde mit dem Titel versehen: "Dank Klimaprotest, Klimaschutzgesetz und GEG (Gebäudeenergiegesetz): Das Ende fossiler Energie ist endlich zum Greifen nah - und ein wichtiger Schritt für eine sozial gerechte Zukunft."

CDU will über Cannabis-Legalisierung debattieren

Die CDU-Opposition will ebenfalls in einer Aktuellen Stunde über die Drogenpolitik debattieren und warnt vor der geplanten Legalisierung von Cannabis. Ein vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachter Gesetzentwurf sieht vor, Cannabis Anfang 2024 von der Liste der verbotenen Substanzen zu streichen. Für Volljährige ab 18 Jahre soll der Besitz von 25 Gramm erlaubt werden. Privat sollen maximal drei Pflanzen angebaut werden dürfen. In Cannabis-Clubs sollen Vereinsmitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen und gegenseitig abgeben dürfen. Die CDU-Opposition in Hamburg warnt dagegen: "Keine gefährlichen Drogenexperimente - Legalisierung von Cannabis stoppen!"

Weitere Themen der Bürgerschaftssitzung sind die Schulen, Privatjets am Hamburger Flughafen und das Staatsangehörigkeitsrecht.

