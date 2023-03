Stand: 29.03.2023 18:49 Uhr Bürgerschaft: Gedenken an Opfer des Amoklaufs von Alsterdorf

Zu Beginn der Bürgerschaftssitzung haben die Abgeordneten am Mittwoch der Opfer des Amoklaufes in Alsterdorf gedacht. In einer späteren Debatte dazu ging es um die Aufarbeitung des Falls. Es gab scharfe Kritik der Opposition an Polizei und Innenbehörde. Die CDU forderte, dass Innensenator Andy Grote (SPD) abgesetzt wird. Das will auch die Linke, die zusätzlich den Rücktritt von Polizeipräsident Ralf Martin Meyer verlangte. SPD und Grüne verwiesen auf die Aufarbeitung des Falls im Innenausschuss.

