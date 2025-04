Bürgerschaft: CDU setzt Hamburger Bauprojekte auf die Tagesordnung Stand: 24.04.2025 06:44 Uhr Hamburgs neu gewählte Bürgerschaft kommt heute zu ihrer vermutlich letzten Sitzung mit dem alten Senat zusammen. In einer Aktuellen Stunde will die CDU über aus ihrer Sicht missglückte Großprojekte der bisherigen rot-grünen Regierung debattieren.

Knapp zwei Monate nach der Bürgerschaftswahl ist das neue rot-grüne Regierungsbündnis in Hamburg auf der Zielgeraden. Für die CDU zeichnet sich sich schon ab: "SPD und Grüne müssen missglückte Großprojekte endlich in den Griff bekommen." So fordert es die Union in ihrer Anmeldung für die Aktuelle Stunde.

Weitere Informationen Die Bürgerschaftssitzung im Livestream Die Debatten in der Hamburgischen Bürgerschaft werden direkt aus dem Plenum im Internet übertragen. Die Sitzungen beginnen um 13.30 Uhr. extern

CDU will über "Haus der Erde" und Elbtower debattieren

Konkret geht es um den Uni-Neubau "Haus der Erde", dessen Kosten sich auf über 400 Millionen Euro mehr als verdoppelt haben. Es geht um den Elbtower, von dem nicht feststeht, ob er am Ende die Stadtkasse belastet. Und auch über den Ersatz der Köhlbrandbrücke und die A26-Ost will die CDU sprechen.

Nächste Sitzung wohl mit neuem Senat im Amt

Die Grünen stellen bei der heutigen Sitzung dagegen soziale und ökologische Investitionen als Thema ins Schaufenster. Einer Neuauflage von Rot-Grün sollen am Sonnabend ein Parteitag der SPD und am Montag einer der Grünen zustimmen. Bei der nächsten Bürgerschaftssitzung in zwei Wochen könnte dann auch der neue Senat ins Amt kommen.

Weitere Informationen Bürgerschaftswahl 2025 in Hamburg Hamburg hat eine neue Bürgerschaft gewählt. Hier finden Sie alle Informationen, Nachrichten und Reaktionen zur Wahl. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.04.2025 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburgische Bürgerschaft