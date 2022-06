Stand: 01.06.2022 19:51 Uhr Bürgerschaft: 8. Mai soll in Hamburg offizieller Gedenktag werden

In fünf Bundesländern ist der 8. Mai bereits ein Gedenktag. Auch in Hamburg soll der Tag nun ein offizieller - allerdings nicht arbeitsfreier - Gedenktag werden. Das hat die Hamburgische Bürgerschaft mit den Stimmen von SPD, Grünen, CDU und Linken beschlossen. Die AfD enthielt sich. Die Linke will sich aber weiter dafür einsetzen, dass dieser Tag noch ein gesetzlicher, arbeitsfreier Feiertag wird. Der 8. Mai 1945 markiert mit der Kapitulation Deutschlands das Ende des Zweiten Weltkriegs. | Sendedatum NDR 90,3: 02.06.2022 06:00