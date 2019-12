Stand: 23.12.2019 06:30 Uhr - NDR 90,3

Tschentscher schickt Weihnachtsgrüße per Video

Was in anderen Bundesländern länger schon üblich ist, hat Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in Hamburg erst im vergangenen Jahr eingeführt: die Weihnachtsansprache per Video. Das vergangene Jahr sei nicht nur in Hamburg, sondern auf der ganzen Welt ereignisreich gewesen, sagte Tschentscher in seiner diesjährigen, gut anderthalbminütigen Ansprache. Während der Weihnachtszeit gehe es jedoch ruhiger zu. "Ich hoffe, dass wir über die Feiertage alle zur Ruhe kommen und Kraft tanken können für das neue Jahr 2020, für das ich Ihnen alles Gute wünsche."

Weihnachtsbotschaft von Peter Tschentscher NDR 90,3 - 23.12.2019 06:00 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wendet sich in einer Videobotschaft an die Hamburgerinnen und Hamburger. Darin sendet er Weihnachtsgrüße und Danksagungen.







Tschentscher dankt allen, die arbeiten

Tschentscher werde die Feiertage mit Familie und Freunden verbringen. Er hoffe, dass dies auch viele andere Menschen können. Manche hätten dafür allerdings auch an Weihnachten und Silvester keine Zeit, weil sie woanders gebraucht würden. Der Bürgermeister dankte, wie in seiner ersten Ansprache im vergangenen Jahr auch, allen Menschen, die im Krankenhaus, Rettungsdienst oder Pflegeheimen arbeiteten, bei der Polizei, Feuerwehr oder als Bus-, U- und S-Bahnfahrer oder -fahrerin.

Für den Bürgermeister dürften es die vorerst letzten ruhigen Tage sein. Denn im Januar und Februar geht der Wahlkampf für die Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020 in die heiße Phase.

