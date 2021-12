Bürgerbegehren beschäftigen Hamburgisches Verfassungsgericht Stand: 21.12.2021 16:42 Uhr Müssen Bürgerentscheide in Hamburgs Bezirken zwingend durchgesetzt werden? Ein Volksbegehren will das festschreiben. Der Senat hingegen lehnt das ab - und zog am Dienstag vor das Hamburgische Verfassungsgericht.

Vor einigen Jahren hatte sich der Senat über Bürgerbegehren hinweggesetzt, meist um Wohnungsbau durchzudrücken. So beispielsweise 2016 bei einer Kleingartenbebauung in Eimsbüttel oder 2012 beim Wohnungsbau in der Matthias-Strenge-Siedlung in Wandsbek. Das müsse man künftig verhindern, meint Bernd Kroll vom Volksbegehren. "Es kann von der Demokratietheorie her schon gar nicht sein, dass das Volk entschieden hat und hinterher kommt der Senat und sagt: Das interessiert uns nicht", sagte Kroll am Dienstag. Dann, so ergänzte er, könne man die direkte Demokratie gleich abschaffen.

AUDIO: Müssen Bürgerentscheide zwingend durchgesetzt werden? (1 Min) Müssen Bürgerentscheide zwingend durchgesetzt werden? (1 Min)

"Verbindlichkeit ist verfassungswidrig"

Der Chef der Hamburger Senatskanzlei, Jan Pörksen, sieht das ganz anders. Er hält es für verfassungswidrig, wenn Bürgerentscheide verbindlich sind. "Das würde erfordern, das wir die Verfassung ändern", so Pörksen. Das sehe das Volksbegehren gar nicht vor. Es umgehe das Quorum, das eigentlich für solche Volksinitiativen erforderlich sei.

Urteil für Februar erwartet

Zudem dürfe der Senat selbst Bürgerschaftsbeschlüsse ignorieren. Warum solle er sich dann Bürgerentscheiden beugen, diese Frage stellte die Birgit Voßkühler, Präsidentin des Hamburgischen Verfassungsgerichts. Sie wirkte diesbezüglich skeptisch. Das Urteil wird für Februar erwartet.

