Stand: 08.01.2024 18:05 Uhr "Bündnis Sahra Wagenknecht": De Masi Spitzenkandidat bei Europawahl

Der ehemalige Hamburger Linken-Politiker Fabio De Masi soll die neu gegründete Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht" als Spitzenkandidat in den Europawahlkampf führen. Das haben Parteigründerin Wagenknecht und De Masi am Montag in Berlin mitgeteilt. De Masi saß bereits von 2014 bis 2017 für die Linke im Europaparlament, bevor er als Bundestagsabgeordneter nach Berlin wechselte.

