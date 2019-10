Stand: 25.10.2019 17:21 Uhr

Buchpreis der Staatsbibliothek für Kristina Volke

Hamburgs bestes Sachbuch handelt von einem Öl-Portrait, das Helmut Schmidt während seiner Zeit als Bundeskanzler in Auftrag gegeben hat. Kristina Volke hat für ihr Buch "Heisig malt Schmidt: eine deutsche Geschichte über Kunst und Politik" den Preis der Staatsbibliothek gewonnen. Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert.

In ihrem Buch erzählt Kristina Volke, wie sich Bundeskanzler Schmidt gegen Ende seiner Amtszeit (1974-1982) - mitten im Kalten Krieg also - dazu entschied, ausgerechnet beim DDR-Staatskünstler Bernhard Heisig ein Öl-Portrait in Auftrag zu geben. Schmidt reiste dafür zu dem Maler nach Leipzig. Von der Stasi wurde das Treffen genau beobachtet. Das Werk der Autorin ist eine ungewöhnliche, wenn nicht unwahrscheinliche Geschichte aus dem geteilten Deutschland. Sie sei bisher weitgehend unbeachtet geblieben, begründete die Jury ihre Wahl.

Der Preis steht unter Schirmherrschaft von Hamburgs Zweiter Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Der Preis wurde am Freitagnachmittag in der Staatsbibliothek überreicht. Sieben Sachbücher standen im Finale.

250 Büchern standen zur Auswahl

Die Jury hatte die Auswahl der sieben Titel aus knapp 250 Büchern ermittelt,. Zu dem Gremium des Preises gehören Hans-Jörg Czech (Stiftung Historische Museen), Jan Ehlert (NDR), Ulrich Greiner (Freie Akademie der Künste), Rainer Moritz (Literaturhaus Hamburg), Rainer Nicolaysen (Universität Hamburg), Alexander Extra (Initiatorin des Preises) und Gabriele Beger (Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg).

