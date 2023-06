Stand: 22.06.2023 17:10 Uhr Buchholz: Mutmaßliche HSV-Anhänger greifen Fans des FC St. Pauli an

An einer Bushaltestelle in Buchholz sollen etwa 20 zum Teil vermummte mutmaßlichee HSV-Fans in der Nacht zum Donnerstag fünf Anhänger des FC St. Pauli angegriffen haben. Drei der fünf Opfer mussten von ärztlich behandelt werden. Der Hintergrund ist unklar. Die Polizei sucht jetzt Zeuginnen und Zeugen.

