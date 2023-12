Brüder sollen Anschlag geplant haben: Urteil in Hamburg erwartet Stand: 19.12.2023 06:00 Uhr Sie sollen einen Sprengstoffanschlag auf Besucherinnen und Besucher einer Kirche in Schweden geplant haben: Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht wird heute das Urteil gegen zwei syrische Brüder aus Hamburg und dem Allgäu erwartet.

Dem 29-Jährigen aus Hamburg wirft die Anklage die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie Terrorismusfinanzierung vor. Der 24-Jährige steht wegen Beihilfe zur Terrorismusfinanzierung vor Gericht. Er soll nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft geholfen haben, Material für den Bau eines Sprengstoffgürtels zu beschaffen.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat Haftstrafen von sechs beziehungsweise zweieinhalb Jahren für die beiden Männer gefordert. Die Verteidiger sprachen sich für milde Haftstrafen aus.

Hinweis kam von US-Geheimdienst

Als der 29-Jährige Ende April in Hamburg verhaftet worden war, hatten die Ermittler und Ermittlerinnen Chemikalien in seiner Wohnung in der Bremer Reihe gefunden. Zunächst war offenbar der amerikanische Geheimdienst auf den Mann aufmerksam geworden. Der Geheimdienst informierte die deutschen Behörden, die den Syrer seitdem überwachten.

Anschlag als Rache für Koranverbrennungen?

Die Generalstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Brüder aus Rache für Koranverbrennungen in Schweden geplant hatten, den Anschlag in einer Kirche in Schweden zu begehen. Die Männer sollen 2015 nach Deutschland gekommen sein, jedoch nicht gemeinsam.

