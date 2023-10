Brüder sollen Anschlag geplant haben: Prozess in Hamburg startet Stand: 23.10.2023 06:53 Uhr Sie sollen einen Sprengstoffanschlag auf Besucherinnen und Besucher einer Kirche in Schweden geplant haben: Gegen zwei syrische Brüder aus Hamburg und dem Allgäu beginnt heute ein Prozess vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg.

Der Ältere der Brüder, der in St. Georg lebte, hatte bereits mehrere Komponenten für den Bau der Bombe im Internet bestellt. Als er Ende April verhaftet wurde, fanden die Ermittler und Ermittlerinnen Chemikalien für einen Sprengsatz in seiner Wohnung in der Bremer Reihe.

Chemikalien im Internet bestellt

Laut der Generalstaatsanwaltschaft hatte der 29-Jährige über eine Internet-Plattform weitere Chemikalien bestellt. Über diese Online-Käufe war offenbar zunächst der amerikanische Geheimdienst auf den Mann aufmerksam geworden. Der Geheimdienst informierte die deutschen Behörden, die den Syrer seitdem überwachten. Ende April wurde er verhaftet.

24-Jähriger im Allgäu festgenommen

Einen Monat später wurde auch sein Bruder gefasst, der in Kempten im Allgäu lebte. Der 24-Jährige soll ihm bei der Anschlagsplanung geholfen haben. Die Brüder sollen sich durch islamistische Internet-Propaganda radikalisiert haben.

Anschlag als Rache für Koranverbrennungen?

Die Generalstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie aus Rache für Koranverbrennungen in Schweden geplant hatten, den Anschlag in einer Kirche in Schweden zu begehen. Ziel soll gewesen sein, möglichst viele Menschen zu töten. Genaue Pläne zu Ort und Zeitpunkt gab es aber noch nicht. Die Männer sollen 2015 nach Deutschland gekommen sein, jedoch nicht gemeinsam.

