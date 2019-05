Stand: 05.05.2019 19:15 Uhr

Brückenreparatur: Teilsperrung in Waltershof

Der Verkehrsknoten am Finkenwerder Ring dürfte zu den meistbefahrenen Straßen Hamburgs gehören: Er verbindet mehrere Hafenterminals und Airbus mit der A7 und der Köhlbrandbrücke. Ab Montagmorgen werden dort Bauarbeiten drei Monate lang für Behinderungen sorgen: Die Hafenbehörde HPA lässt die Fahrbahnübergänge an der südlichen Ringbrücke über die Bahngleise sanieren.

Brückenreparatur in Hamburg-Waltershof NDR 90,3 - 05.05.2019 17:00 Uhr Pendler müssen sich in Hamburg-Waltershof ab Montagmorgen auf Behinderungen einstellen: Am Finkenwerder Ring werden zwei der vier Fahrspuren gesperrt - bis Anfang August.







Autofahrer sollen Ausschilderung beachten

Zwei der vier Fahrspuren werden bis zum 8. August gesperrt. Um die Staugefahr möglichst gering zu halten, soll weiter nördlich auf der Finkenwerder Straße eine zusätzliche Fahrspur in Richtung A7 und Köhlbrandbrücke eingerichtet werden. Die Hafenbehörde bittet die Autofahrer, auf die Ausschilderung zu achten.

An den Fahrbahnübergängen der sogenannten blauen Brücke sind laut HPA schon mehrfach Schäden aufgetreten, die zu ungeplanten Sperrungen führten. Jetzt sollen alle Übergänge erneuert werden. Auch ein Lager der Stabbogenbrücke wird ausgetauscht.

Karte: Finkenwerder Ring wird zur Baustelle

Am Blitzerpunkt Nummer 1 geht's nur langsam voran

Wer von der Autobahn in Richtung Westen über die Finkenwerder Straße fährt, sollte mögliche Behinderungen durch die ungewohnte Gegenspur gelassen sehen. Vorsichtige Autofahrer dürften weniger Gefahr laufen, vom Blitzer an der Verzweigung zur Vollhöfner Weiden erfasst zu werden. Im vergangenen Jahr hatte Hamburgs Rekordblitzer der Stadt mit 63.500 Fotos knapp 1,56 Millionen Euro an Einnahmen beschert, wie der Senat im Januar auf Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion mitgeteilt hatte.

