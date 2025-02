Brückenbauarbeiten: Bürgerweide gesperrt - Staus möglich

Stand: 15.02.2025 22:00 Uhr

Der Neubau der sanierungsbedürftigen Berlinertordammbrücke in Hamburg-Borgfelde geht weiter. Die Bürgerweide wird für den Einhub der neuen Brücke an zwei verlängerten Wochenenden gesperrt. Die erste Sperrung startete am Samstagabend.