Briefwahl in Hamburg: Einige Briefkästen nicht sicher Stand: 27.05.2024 23:20 Uhr In weniger als zwei Wochen stehen die Europawahl und die Wahl für die Bezirksversammlungen in Hamburg an. Viele Hamburgerinnen und Hamburger nutzen vorab die Briefwahl. Auch in Altona am Bezirksamt kann man die Briefe einwerfen - aber auch leicht entnehmen, wie ein Test des NDR Hamburg Journal ergab.

Die Briefkästen am Altonaer Rathaus sind - zumindest vorübergehend - so zugänglich gewesen, dass Unbefugte die bereits eingeworfenen Stimmzettel entwenden konnten. Damit bestätigt sich das, was Zuschauerinnen und Zuschauer dem NDR gemeldet hatten. Eigentlich sollten die Briefkästen auch einen Diebstahlschutz haben, der aber offenbar nicht funktioniert hat. Warum, ist unklar.

Wahl bleibt dennoch gültig

Wie lange genau die Wahlunterlagen in Altona so leicht zugänglich waren, ist aber offenbar nicht ganz klar. Zuletzt seien die Briefkästen am Sonntagnachmittag kontrolliert worden, sagt Landeswahlleiter Oliver Rudolf. "Wenn dort tatsächlich ein Brief entwendet worden sein sollte, wäre diese Stimme leider ungültig. Aber da es sich um einen kurzen Zeitraum nur gehandelt haben kann, wäre die Wahl insgesamt nicht ungültig", so Rudolf.

Strafanzeige gegen Unbekannt

Das Bezirksamt Altona und die Wahlbehörde wollen nun Anzeige gegen Unbekannt stellen. Sie gehen von einer bewussten Sachbeschädigung aus.

