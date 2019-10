Stand: 24.10.2019 06:33 Uhr

Brennpunktschulen sollen mehr Geld bekommen

Mit einem gemeinsamen Förderprogramm wollen Bund und Länder Schulen in sozialen Brennpunkten besser unterstützen. Dafür stehen in den kommenden zehn Jahren insgesamt 125 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen bundesweit 200 Schulen besonders gefördert werden. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hatte sich für das Programm eingesetzt und stellte es gemeinsam mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek am Mittwoch in Berlin vor.

In den kommenden Monaten können sich Schulen für das Sonderprogramm "Schule macht stark" bewerben. Zusätzliche Lehrerstellen, kleinere Klassen, speziell geschulte Pädagogen - die Liste der Unterstützungsmöglichkeiten für Schulen in sozialen Brennpunkten ist lang. Neben der finanziellen Hilfe werden die Schulen auch wissenschaftlich begleitet.

In Hamburg sind es erst mal fünf Schulen

Hamburg kann zunächst fünf Schulen benennen. Rabe hofft, dass es aber noch mehr werden können - wenn etwa andere Bundesländer weniger Schulen auswählen als ihnen eigentlich zustehen. Das Bund-Länder-Programm sei ein wichtiger Beitrag, um Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Familien in der Schule mehr Rückenwind zu geben, so Rabe. Der Erfolg in der Schule sei nach wie vor stark vom Elternhaus abhängig.

