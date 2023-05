Stand: 22.05.2023 20:46 Uhr Brennendes Auto in Poppenbüttel

Die Alte Landstraße in Poppenbüttel musste am Montagabend wegen eines Feuerwehreinsatzes für kurze Zeit gesperrt werden. Dort hatte ein älterer BMW am Straßenrand plötzlich Feuer gefangen. Der Wagen brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Wodurch der Brand ausgelöst wurde, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 22.05.2023 | 21:00 Uhr