Stand: 28.02.2023 14:31 Uhr Brennender Müllschlucker an der Hamburger Straße

Schwarzer Qualm ist am Dienstagmittag über dem Bowling-Center an der Hamburger Straße zu sehen gewesen. Dort hat es in einem Müllschlucker gebrannt. Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Gebäude bemerkten den Rauch und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsätzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Das verqualmte Treppenhaus wurde belüftet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 28.02.2023 | 15:00 Uhr