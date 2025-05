Stand: 17.05.2025 16:04 Uhr Brennender Bus: Rauchwolke über Wilhelmsburg

In Wilhelmsburg ist am Sonnabendnachmittag in der Industriestraße ein Reisebus komplett ausgebrannt. Eine große Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, danach gab es aber noch Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Brandursache ist unklar.

