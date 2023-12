Stand: 12.12.2023 06:24 Uhr Brennende Wohnung in Hohenfelde gelöscht

In Hohenfelde hat die Hamburger Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag eine brennende Wohnung gelöscht. Wegen der Hitze platzten Fensterscheiben, in der Wohnung brannten Möbel. Der Bewohner war rechtzeitig aus dem Haus im Graumannsweg herausgelaufen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

