Brennende Postautos in Altona - zwischenzeitlich Rauchalarm Stand: 11.05.2023 07:09 Uhr Warnmeldungen mitten in der Nacht für Menschen in Hamburg-Altona: Bei einem Brand von Postautos hatte sich viel Rauch gebildet.

Auf dem Parkplatz eines Postverteilzentrums an der Kaltenkirchener Straße standen am frühen Donnerstagmorgen drei Lieferfahrzeuge in Vollbrand. Zwei davon waren nach Angaben der Feuerwehr Elektrofahrzeuge, die kontrolliert ausgebrannt lassen werden mussten, weil ihre Akkus beschädigt wurden. Die Einsatzkräfte waren auch noch am Morgen vor Ort, um den Brand eines der Elektrofahrzeuge zu beaufsichtigen.

Rauchwarnung am frühen Morgen aufgehoben

Die Fahrzeuge hätten beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits "lichterloh" gebrannt, sodass die Brandursache derzeit noch unbekannt sei, sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg. Weil sich durch das Brandgeschehen starker Rauch entwickelte, hatte es zwischenzeitlich eine allgemeine Warnung wegen austretender Brandgase gegeben. Sie wurde um 5 Uhr wieder aufgehoben.

