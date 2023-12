Stand: 02.12.2023 07:11 Uhr Brennende Müllraume beschäftigen Hamburger Feuerwehr

Eine Brandserie in Müllräumen hat in der Nacht von Freitag auf Sonnabend die Hamburger Feuerwehr beschäftigt. Um kurz vor Mitternacht wurde ein Feuer im Alten Steinweg in der Neustadt gemeldet. 20 Minuten später dann nur wenige Meter weiter in der Michaelispassage. Gegen ein Uhr brannte es in der Vereinsstraße in Eimsbüttel und um kurz vor drei schließlich in der Bergiusstraße in Ottensen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei prüft jetzt, ob die Feuer gelegt wurden.

