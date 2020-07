Stand: 12.07.2020 07:16 Uhr - NDR 90,3

Brennende Müllcontainer: Feuerwehr räumt Haus

Im Hamburger Schanzenviertel hat die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag ein Wohnhaus wegen eines Feuers evakuiert. Im Innenhof hinter dem Gebäude in der Schanzenstraße hatte zunächst ein Müllcontainer gebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung holte die Feuerwehr 26 Menschen aus dem sechsstöckigen Haus. Eine Frau erlitt Rauchgasverletzungen und kam ins Krankenhaus.

Die anderen Bewohnerinnen und Bewohner wurden in einem Großraumrettungswagen versorgt. Für neun Menschen wurde eine Unterkunft gesucht, andere kamen bei Freunden oder Verwandten unter.

Mehrere Container in Flammen

Es handelte sich nicht um das einzige Feuer in der Nacht: Im Bereich Schanzenviertel und St. Pauli wurden insgesamt fünf Müllcontainer in Brand gesteckt. Die Feuerwehr war in der Schanzenstraße mit zwei Löschzügen im Einsatz. 50 Feuerwehrleute waren beteiligt.

