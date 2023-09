Brennende Lok in Neugraben: S-Bahnverkehr zeitweise eingestellt Stand: 02.09.2023 06:11 Uhr Am Freitagabend hat im Bahnhof Hamburg-Neugraben die Diesel-Lok eines Metronom-Zuges gebrannt. Der S-Bahnverkehr zwischen Neugraben und Stade war zeitweise eingestellt.

Es gebe einen Feuerwehreinsatz, teilte die S-Bahn Hamburg am Freitag auf der Plattform X, früher Twitter, mit. Ein Ersatzverkehr sei eingerichtet worden. Das Feuer hatte am Nachmittag im Süden Hamburgs erhebliche Behinderungen im Bahnverkehr verursacht. Zahlreiche Züge und S-Bahnen fielen aus. Nach Angaben der Bundespolizei wurde die Oberleitung auf der Länge von einem Kilometer beschädigt. Seit dem frühen Sonnabendmorgen fahren die Züge laut S-Bahn wieder.

Rund 300 Menschen mussten Zug verlassen

Rund 300 Menschen mussten den Zug, der auf dem Weg nach Cuxhaven war, wegen der brennenden Lok verlassen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Brandursache sei unklar.

Bundespolizei verursacht Verkehrsunfall

Auf dem Weg zum Einsatz kam es zu einem Verkehrsunfall durch die Bundespolizei. An der Kreuzung Adenauerallee/ Kreuzweg in St. Georg krachte ein Streifenwagen der Bundespolizei mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in ein anderes Fahrzeug. Dabei erlitten beide Bundespolizisten Verletzungen, der Fahrer des Mitsubishi wurde schwer verletzt. Einsatzkräfte befreiten die Verunfallten und der Rettungsdienst brachte diese ins Krankenhaus. Der Unfallbereich wurde weiträumig gesperrt. Beide Autos erlitten Totalschaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.09.2023 | 19:00 Uhr