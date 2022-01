Brennende Häuser in Rahlstedt und Lurup Stand: 10.01.2022 06:37 Uhr Im Hamburger Stadtteil Rahlstedt ist ein Einfamilienhaus abgebrannt. Die Feuerwehr war mit rund 60 Kräften im Einsatz. Auch in Lurup brannte ein Haus.

Meterhoch schlugen die Flammen in den Abendhimmel in der Straße Egilskamp. Nachbarinnen und Nachbarn alarmierten um kurz nach 20 Uhr die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintreffen, brennt das freistehende Haus schon lichterloh. Viele Bäume und Büsche auf dem Grundstück erschweren die Löscharbeiten. Das Haus ist nicht mehr zu retten.

AUDIO: Zwei Brände in Hamburg am Sonntagabend (1 Min) Zwei Brände in Hamburg am Sonntagabend (1 Min)

Weiterer Brand in Lurup

Warum das Feuer ausgebrochen ist, steht noch nicht fest. Die Feuerwehr kann vorerst nicht in das Gebäude hinein, da es einzustürzen droht. Verletzt wurde niemand. Aber offenbar ist unklar, wo sich das Ehepaar aufhält, das in dem Haus lebt. Auch in Lurup hat es am späten Sonntagabend in einem Einfamilienhaus gebrannt. Dort war das Feuer im ersten Stock ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand am Lüttkamp löschen. Verletzt wurde niemand.

