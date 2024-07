Stand: 26.07.2024 08:30 Uhr Brennende Autos auf Krankenhausparkplatz in Rissen

Die Hamburger Feuerwehr hat am späten Donnerstagabend drei brennende Autos in Rissen gelöscht. Die Fahrzeuge standen auf einem Parkplatz des Asklepios Klinikums West in Flammen. Warum die Fahrzeuge brannten, ist unklar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.07.2024 | 08:30 Uhr