Breites Bündnis veranstaltet "Jahr der Nachricht"

Die Wissenschaft warnt schon länger davor, dass das Interesse an Nachrichten in der Bevölkerung abnimmt - vor allem bei jungen Menschen. Mit einem "Jahr der Nachricht" will jetzt eine breites Bündnis gegensteuern. Mit dabei sind unter anderem der Hamburger Senat, die ARD und die Funke-Mediengruppe, zu der das "Hamburger Abendblatt" gehört. Am Donnerstag wurde in Berlin das Programm vorgestellt. Unter anderem sind sogenannte Newscamps geplant.

