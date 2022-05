Stand: 01.05.2022 08:37 Uhr Bravo-Rufe für Thalia-Premiere "Brüste und Eier"

Im Thalia-Theater gab es am Sonnabend Bravo-Rufe für die Uraufführung des Stücks "Brüste und Eier". In der Geschichte der japanischen Autorin Mieko Kawakami geht es um eine junge Frau in Tokio und ihren Kinderwunsch. Vor allem Hauptdarstellerin Maike Knirsch wurde vom Publikum gefeiert. Sendedatum NDR 90,3: 01.05.2022 10:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.05.2022 | 09:00 Uhr