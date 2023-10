Brasilianisches Marineschiff "NE Brasil" wieder in Hamburg Stand: 07.10.2023 15:10 Uhr Das Schulschiff "NE Brasil" besucht Hamburg Sonnabend und Sonntag und bietet am Sonntag "Open Ship" an, damit Interessierte sich das Marineschiff an den Überseebrücken anschauen können.

Die "Navio Escola Brasil", so der volle Name, ist die Rekordhalterin, wenn es um militärische Schiffsbesuche in Hamburg geht. Bereits zum 27. Mail ist das Marineschiff am Mittwoch im Hafen eingelaufen. An Bord des Schulschiffs, das an der Überseebrücke festgemacht hat, sind insgesamt 486 Soldatinnen und Soldaten. Davon 197 Kadetten, die während ihrer Ausbildung seemännisches Handwerkszeug erlernen.

Besatzung besucht verschiedene Institutionen

Das Landeskommando Hamburg organisiert Landgänge und Fahrten für die Besatzung, bei denen sie verschiedene Institutionen in der Stadt und der Umgebung kennenlernen. Geplant ist unter anderem ein Besuch der Plaza Elbphilharmonie, des Internationalen Maritimen Museums, der Marinekameradschaft Harburg und der Marineschule Mürwik in Flensburg.

"NE Brasil": 130 Meter lang, 13,5 Meter breit

Die "NE Brasil" wurde in Brasilien gebaut und 1986 in Dienst gestellt. Das Schulschiff ist rund 130 Meter lang, 13,5 Meter breit und verdrängt 3.900 Tonnen. Es verfügt unter anderem über hochsensible Sensoren zur Überwasserüberwachung und über eine Plattform für einen mittelgroßen Helikopter.

"Open Ship" an der Überseebrücke

Während die "NE Brasil" im Hafen liegt, können Interessierte das Schulschiff besichtigen. Die "Open Ship"-Zeiten an der Überseebrücke finden am Sonntag (8. Oktober) von 14 bis 18 Uhr statt. Besucherinnen und Besucher sollen keine großen Rucksäcke oder Taschen mit an Bord nehmen.

Weiterfahrt nach Frankreich

Nach dem Besuch in Hamburg wird die "NE Brasil" am Montag, den 9. Oktober, um 10 Uhr, in Richtung Le Havre (Frankreich) verlassen.

