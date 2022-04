Stand: 25.04.2022 11:36 Uhr Brandstiftung? Garagenkomplex in Hamburg-Eilbek abgebrannt

In Eilbek hat am Sonntagabend ein Garagenkomplex in voller Ausdehnung gebrannt. Bei dem Feuer in der Kleiststraße wurden mehrere Autos, Motorräder und ein Boot zerstört. Ein Mann, der den Brand löschen wollte, kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Hamburger Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Es wurden eine aufgedrehte Gasflasche, ein Benzin-Kanister und ein Feuerzeug gefunden. | Sendedatum NDR 90,3: 25.04.2022 12:00