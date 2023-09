Stand: 21.09.2023 17:45 Uhr Brand zerstört Haus in Eidelstedt

Ein Feuer hat in der Nacht in Eidelstedt ein Haus weitgehend zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Flammen schlugen bereits meterhoch aus dem Dach, als die alarmierten Einsatzkräfte um kurz vor 23 Uhr am Mittwochabend eintrafen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich unverletzt aus dem Gebäude in der Straße Dorpsfelde gerettet, sodass die Feuerwehr sich auf die Löscharbeiten konzentrieren konnte. Das Löschen aller Glutnester zog sich wegen Problemen bei der Wasserversorgung längere Zeit hin. Die Brandursache ist noch unklar.

