Stand: 13.09.2020 19:01 Uhr - NDR 90,3

Brand in Wohnhaus in Hamburg-Eppendorf

In Hamburg-Eppendorf hat am Sonntagabend ein fünfgeschossiges Wohnhaus in der Lenhartzstraße gebrannt. Die Feuerwehr war dort mit einem Großaufgebot im Einsatz - mit zwei Drehleitern und einem Teleskopenmastfahrzeug. Nach Angaben der Einsatzkräfte war es schwer, den Brandherd im Dach des Hauses zu finden.

VIDEO: Großeinsatz in Hamburg-Eppendorf (2 Min)

Kettensägen und Drohne im Einsatz

"Das Problem ist, dass wir keine Flammen haben. Das Feuer ist in der Dachhaut drinnen. Das macht es für uns sehr, sehr schwer", sagte Feuerwehr-Sprecher Martin Schneider. Um die Glutnester ausfindig zu machen, wurden auch Kettensägen und eine Drohne mit einer Wärmebildkamera eingesetzt. Eine 96 Jahre alte Bewohnerin kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Alle anderen Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Die Lenhartzstraße musste wegen der Löscharbeiten bis in die späten Abendstunden gesperrt bleiben.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.09.2020 | 18:00 Uhr