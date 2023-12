Brand in Wohnhaus auf der Veddel: 14 Menschen evakuiert Stand: 24.12.2023 10:39 Uhr Wegen eines Brandes hat die Feuerwehr in Hamburg-Veddel 14 Menschen aus einem fünfgeschossigen Wohnhaus evakuiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Nacht zum Sonntag gegen 23.35 Uhr habe sich ein dramatisches Bild geboten, hieß es am Sonntag von der Feuerwehr. Mehrere Hausbewohner im dritten und vierten Obergeschoss hätten an den Wohnungsfenstern auf sich aufmerksam gemacht. Die Feuerwehr evakuierte den Angaben zufolge elf Menschen mit Fluchthauben über das Treppenhaus und drei weitere über ein Drehleiterfahrzeug.

Ein Mann leicht verletzt

Ein Mann aus der Brandwohnung im zweiten Stock wurde nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt, ein Kind aufgrund eines Infektes mit Fieber zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Beschädigte Gasleitung war Ursache

In zwei übereinanderliegenden Wohnungen sei Gasgeruch bemerkt worden. Messungen der Feuerwehr ergaben demnach, dass eine Gasleitung beschädigt war. Die Hausbewohnerinnen und Hausbewohner wurden in einer Notunterkunft untergebracht. Die Feuerwehr Hamburg war mit 53 Einsatzkräften vor Ort.

