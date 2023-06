Brand in Wilhelmsburg: Feuerwehr rettet sechs Menschen Stand: 25.06.2023 10:18 Uhr In einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Wilhelmsburg ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte retten sechs Menschen.

Die Feuerwehr war zu einem Brand in der Wohnung einer vierköpfigen Familie in der Leipeltstraße gerufen worden. Mehrere Bewohner und Bewohnerinnen konnten sich nicht selbst retten. Die Einsatzkräfte brachten die Familie und zwei weitere Erwachsene über das Treppenhaus sowie über eine Drehleiter in Sicherheit. Fünf der Personen, darunter zwei Kinder, kamen laut den Angaben mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Das Feuer ist inzwischen gelöscht, die Wohnung aber offenbar unbewohnbar. Die Polizei gehe von einem technischen Defekt als Brandursache aus, sagte ein Sprecher.

