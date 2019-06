Stand: 06.06.2019 06:48 Uhr

Brand in Wandsbek: Feuerwehr rettet Bewohner

In Hamburg-Wandsbek hat die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag 21 Bewohner aus einem brennenden Mehrfamilienhauses gerettet. Als die Feuerwehr um kurz nach Mitternacht in der Lomerstraße eintraf, schlugen die Flammen bis zu sieben Meter hoch in den Himmel, wie NDR 90,3 berichtet. Der 20 mal zehn Meter große Dachstuhl brannte komplett.

Dachstuhlbrand in Wandsbek 06.06.2019 08:00 Uhr Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Wandsbek hat die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag 21 Bewohner gerettet. Warum es brannte, ist noch nicht klar, berichtet Werner Pfeifer.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Feuerwehrleute retten Mieter

Weil die Straße sehr eng war konnte die Feuerwehr nur eine Drehleiter aufbauen. Mit Atemschutz und Äxten in der Hand klopften die Feuerwehrleute an den Wohnungstüren des dreistöckigen Hauses, um die Mieter aus dem Gebäude zu holen. Teilweise schlugen sie dabei auch Türen ein. Alle Bewohner konnten das brennende Haus unverletzt verlassen. Einer der Feuerwehrleute erlitt laut Feuerwehr eine Dehydrierung, die Rettungskräfte aber vor Ort behandeln konnten.

Nur noch ein Holzgerippe übrig

Die etwa 80 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser übergriffen. Nach etwa einer halben Stunde hatten sie das Feuer unter Kontrolle. Doch von dem Dachstuhl war am Morgen nur noch ein verkohltes Holzgerippe übrig. Die darunter liegenden Wohnungen wurden durch Löschwasser beschädigt. Die Bewohner kamen zunächst bei Bekannten und Nachbarn unter. Warum es brannte, ist noch nicht klar.

Weitere Informationen 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie 20 Bilder Schweres Gerät für schwere Einsätze Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. NDR.de stellt einige von ihnen vor. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.06.2019 | 06:00 Uhr