Brand in Wärmeanlage sorgte für Rauch über Hamburger Hafen Stand: 10.01.2025 07:39 Uhr Am frühen Freitagmorgen hat eine dicke Rauchwolke über dem Hamburger Hafen gelegen. Ein Brand in einer Wärmeanlage sorgte für einen aufwendigen Feuerwehreinsatz.

In einem Industriegebiet im Hamburger Stadtteil Heimfeld war in der Nacht in einer Wärmeanlage ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Tonnen Rapspellets gerieten in einem Silo in Brand. Laut eines Polizeisprechers bildete sich eine dichte Rauchwolke, die auch über den Hamburger Hafen zog. Mehrere Warn-Apps riefen die Menschen dazu auf, das Gebiet zu meiden. Den Angaben nach war der Rauch zwar ungefährlich, wegen des Geruchs sollten Anwohnerinnen und Anwohner ihre Fenster und Türen aber dennoch geschlossen halten.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren etwa 100 Einsatzkräfte vor Ort. Nach mehr als sechs Stunden Löscharbeiten war das Feuer dann aus. Die Brandursache ist unklar und soll jetzt ermittelt werden. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.01.2025 | 07:00 Uhr