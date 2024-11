Stand: 09.11.2024 09:39 Uhr Brand in Stadtvilla: Feuerwehreinsatz in Othmarschen

Einsatz für die Hamburger Feuerwehr in Othmarschen: Dort hat es in der Nacht zum Sonnabend im Obergeschoss einer Stadtvilla in der Gottorpstraße gebrannt. Laut Polizei sind dabei eine 91 Jahre alte Frau und ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Die Brandursache ist noch unklar.

