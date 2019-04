Stand: 20.04.2019 06:53 Uhr

Brand in Seniorenheim: Bewohner gerettet

Im Hamburger Stadtteil Marienthal haben Polizei und Feuerwehr am späten Freitagabend sieben Menschen aus einer brennenden Seniorenpension in Sicherheit gebracht. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, "drang tiefschwarzer Brandrauch aus einem Kühllagerraum ins Freie und in die Wohnräume des Gebäudes der Seniorenpension", wie die Feuerwehr in der Nacht zum Sonnabend mitteilte.

Sieben Menschen mit Verdacht auf Rauchvergiftung

In dem Haus in der Ziesenißstraße befanden sich zum Zeitpunkt des Einsatzes noch mehrere bettlägerige Menschen, die nach draußen gebracht wurden. Sechs der Geretteten und ein Polizist kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in Krankenhäuser.

Brandursache noch unklar

Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.04.2019 | 06:30 Uhr