Stand: 11.05.2024 14:55 Uhr Brand in Schrebergarten in Neuland

In einer Schrebergartensiedlung im Hamburger Stadtteil Neuland hat ein brennender Schuppen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Rauchwolke sorgte für Aufsehen. Die Feuerwehr hatte zunächst Schwierigkeiten, an die Scheune heranzukommen. Es musste Wasser aus einem Teich zum Löschen benutzt werden. Verletzt wurde niemand, allerdings hat der Brand einigen Schaden in den umliegenden Kleingärten angerichtet.

