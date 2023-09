Stand: 06.09.2023 06:56 Uhr Brand in Restaurant: Feuerwehreinsatz in St. Georg

Die Feuerwehr hat am Mittwochmorgen einen Brand in St. Georg gelöscht. In der Straße Spadenteich brannte es in der Küche eines Steak-Restaurants. Die Lange Reihe wurde deshalb gesperrt.

