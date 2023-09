Stand: 18.09.2023 17:36 Uhr Brand in Neuallermöhe: Feuerwehr rettet elf Personen

In Neuallermöhe hat die Hamburger Feuerwehr am Montag elf Menschen aus einem brennenden Wohnhaus gerettet. Das Feuer war offenbar im Keller des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung konnten die Menschen nicht durch das Treppenhaus fliehen. Über eine Drehleiter und mit Fluchthauben gegen den giftigen Rauch retteten die Einsatzkräfte die Bewohnerinnen und Bewohner. Die Brandursache ist noch unbekannt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. In der vergangenen Zeit hatte es mehrfach in der Straße gebrannt.

