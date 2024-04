Stand: 22.04.2024 06:52 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus in Hamburg-Lohbrügge

Die Feuerwehr Hamburg ist in der Nacht zu Montag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lohbrügge ausgerückt. Das Feuer war gegen 3 Uhr in einem Papiercontainer hinter dem Haus ausgebrochen. Die Flammen griffen dann aber auf das vierstöckige Gebäude an der Lohbrügger Landstraße über. Laut Polizei konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Zwei Erwachsene und zwei Kinder hatten aber giftigen Qualm eingeatmet und wurden ins Krankenhaus gebracht.

